Noront Resources : Third Notice of Change to Directors Circular – French

Ces énoncés comportent des risques et des impondérables importants, qui sont difficiles à prédire, ainsi que des hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes. Les facteurs de risque les plus importants qui ont été repérés et qui sont susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, notamment, les attentes et les opinions de l'initiateur et de BHP Lonsdale concernant le succès de l'offre, la réception de tous les consentements et de toutes les approbations réglementaires requis et la satisfaction de toutes les autres conditions de réalisation de l'opération. Certains de ces facteurs de risque sont largement indépendants de la volonté de la Société. Ces facteurs n'englobent pas nécessairement tous les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs de la Société. D'autres facteurs inconnus et imprévisibles pourraient également avoir une incidence sur les résultats réels. L'offre pourrait être modifiée, restructurée ou retirée.

Si l'un des facteurs de risque touchait la Société d'une façon imprévue ou si des hypothèses qui sous-tendent l'information prospective se révélaient inexactes, les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement des résultats ou des événements prévus. Sauf indication contraire, l'information prospective ne tient pas compte des répercussions que des opérations qui sont annoncées ou qui se produisent après la date à laquelle l'information est fournie pourraient avoir sur les activités de la Société. L'ensemble de l'information prospective qui figure dans le présent document et dans les documents dont il est question dans les présentes est visé par ces mises en garde. Rien ne garantit que les résultats ou les événements prévus par la Société se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent dans l'ensemble, qu'ils auront les conséquences prévues sur les actionnaires ou sur la Société (ni que les opérations seront réalisées et, si elles le sont, qu'elles le seront conformément aux modalités et aux conditions prévues dans les documents relatifs à l'offre et dans les avis de modification).

La Société n'a aucune intention de mettre à jour ou de modifier l'information prospective, même si elle dispose de nouveaux renseignements, pour faire suite à des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, et elle n'assume aucune obligation à cet égard. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les hypothèses qui ont servi à déterminer l'information prospective et les facteurs de risque qui sont susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective, veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle de la Société datée du 15 avril 2019 pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour la période close le 30 septembre 2021, lesquels documents ont été déposés dans SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Noront.

AVIS AUX ACTIONNAIRES NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Le présent avis de changement a été rédigé par la Société conformément aux obligations d'information prévues dans les lois canadiennes applicables. Les actionnaires non-résidents doivent savoir que ces exigences pourraient différer de celles des États-Unis ou d'autres pays. Les investisseurs pourraient avoir de la difficulté à faire exécuter les sanctions civiles prévues par la législation en valeurs mobilières d'autres pays que le Canada étant donné que la Société est constituée sous le régime des lois du Canada, qu'une partie de ses dirigeants et de ses administrateurs sont des résidents du Canada et qu'une partie ou la totalité des experts désignés dans le présent avis de changement sont des résidents du Canada. Les actionnaires des États-Unis pourraient ne pas être en mesure de poursuivre la Société ou ses dirigeants ou ses administrateurs devant un tribunal étranger en cas de violation des lois sur les valeurs mobilières américaines. Il pourrait être difficile de forcer ces parties à reconnaître la compétence d'un tribunal américain ou d'exécuter un jugement rendu par un tribunal américain.

INFORMATION CONCERNANT L'INITIATEUR ET BHP LONSDALE

L'information concernant l'initiateur et BHP Lonsdale que contient le présent avis de changement est tirée des documents relatifs à l'offre et des avis de modification ou est fondée sur ceux-ci. Bien que la Société n'ait aucune indication que des déclarations contenues dans les présentes concernant l'initiateur soient inexactes ou incomplètes, la Société et ses dirigeants ou ses administrateurs n'assument aucune responsabilité que ce soit quant à l'exactitude ou à l'intégralité de l'information concernant l'initiateur qui est tirée des documents relatifs à l'offre et des avis de modification ou qui est fondée sur ceux-ci, ni quant à l'omission de l'initiateur de faire connaître des événements ou