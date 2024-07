Norris Industries, Inc. est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. La société se concentre sur le développement, la production et la maintenance de ses propriétés de pétrole brut et de gaz naturel au Texas. Ses principales propriétés d'exploitation se trouvent dans la formation Ellenberger, dans le comté de Coleman, et dans les comtés de Jack et de Palo-Pinto, au Texas. Elle se concentre également sur le développement de projets d'exploration et d'acquisition supplémentaires dans le bassin de Bend Arch-Fort Worth et d'autres cibles d'acquisition de premier ordre dans le centre-ouest, le sud et l'est du Texas. Elle se concentre également sur d'autres opportunités d'acquisition dans les régions du bassin permien, de l'ouest du Texas, de l'est du Texas et du sud du Texas. Elle possède environ 20 puits bruts de pétrole et de gaz dans les concessions pétrolières Stuart du comté de Jack et du comté de Palo-Pinto. Sa propriété 1A Venture compte quatre puits bruts de pétrole et de gaz. Sa propriété 1B Venture compte six puits bruts de pétrole et de gaz. Sa propriété Marshall Walden compte six puits bruts de pétrole et de gaz. Ses opérations de production se déroulent dans l'État du Texas.