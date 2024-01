Norseman Silver Inc. est une société canadienne qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs argentifères à fort potentiel dans les Amériques. Le portefeuille de propriétés de la société comprend le projet argent/or Taquetren en Argentine et les projets Cariboo, Silver Vista et Silver Switchback dans le centre de la Colombie-Britannique, au Canada. Le projet Taquetren couvre 28 448 hectares (285 km2), dans le district minier de Navidad-Calcatreau, en Argentine. La société détient un intérêt de 100 % dans certains claims miniers situés dans la région de la division minière de Skeena en Colombie-Britannique, connue sous le nom de propriété Caribou. La Société détient un intérêt de 100 % dans certains titres miniers du projet Silver Vista, situé à 55 kilomètres (km) au nord-est (NE) de Smithers, en Colombie-Britannique, au Canada. La propriété Silver Switchback est située à 55 km à l'est-sud-est de Terrace, en Colombie-Britannique, dans le terrane de Stikine. Les roches de la propriété sont des roches volcaniques et sédimentaires du groupe Hazelton.

Secteur Sociétés minières intégrées