La société norvégienne Norsk Hydro réduit sa production d'aluminium en raison de la baisse de la demande.

"La situation extraordinaire de l'économie européenne et du marché de l'énergie entraîne une incertitude sur le marché et une baisse de la demande pour nos produits en aluminium", a déclaré Hydro.

Les réductions combinées à Karmoey et Husnes correspondent à une réduction de la capacité de production annuelle de 110 000 à 130 000 tonnes d'aluminium primaire, y compris la production récemment arrêtée pour maintenance ordinaire et non encore redémarrée, a précisé Hydro.

Les usines norvégiennes d'Hydro produisent un peu plus d'un million de tonnes d'aluminium par an, selon un porte-parole de la société.

"Même si 50 % de la capacité de production d'aluminium primaire en Europe a été réduite au cours de l'année dernière, (la) récente baisse de la demande entraîne une accumulation de stocks, ce qui nous oblige à prendre des mesures fermes", a ajouté la société.

La réduction de la production entraînera une diminution de la consommation d'électricité d'environ 170 à 200 mégawatts lorsqu'elle sera pleinement effective à la fin de 2022.

Il n'y aura pas de changement de personnel dans les centrales concernées, et la société avancera ses plans d'investissement pendant la période de restriction, a déclaré la société.

"Les tendances sous-jacentes du marché à plus long terme resteront positives en raison du besoin croissant d'aluminium pour soutenir la transition verte européenne", a déclaré Hydro.