Les actions européennes poursuivent leur glissade

PARIS, 13 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes, Francfort exceptée, reculent en début de séance jeudi dans l'attente de nouveaux chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis, qui alimenteront les spéculations sur les prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale.



À Paris, le CAC 40 perd 0,29% à 5801,54 points vers 07h45 GMT et à Londres, le FTSE 100 cède 0,45% tandis qu'à Francfort, le Dax grappille 0,1%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,45%.



Ce dernier affiche déjà six séances consécutives dans le rouge, qui lui ont fait perdre près de 4,3% au total.



L'indice des prix à la consommation (CPI) américain, qui sera publié à 12h30 GMT, est attendu en hausse de 0,2% en septembre par rapport à août, et sa hausse sur un an devrait avoir légèrement décéléré à 8,1% contre 8,3%.



Mais ce ralentissement, s'il est confirmé, risque d'être insuffisant pour remettre en cause le scénario d'une hausse de taux supplémentaire de trois quarts de point lors de la prochaine réunion de la Fed, début novembre.



Le compte rendu de la réunion de septembre publié mercredi a montré que les membres du FOMC (Federal Open Market Committee) restaient favorables à une politique restrictive et craignaient davantage de ne pas en faire assez en la matière que d'en faire trop.



En Europe, parmi les plus fortes baisses sectorielles du début de séance, le compartiment des valeurs technologiques



(-0,94%) est pénalisé par les valeurs des semi-conducteurs après les déclarations de l'américain Applied Materials sur l'impact financier des nouvelles restrictions aux exportations vers la Chine décidées par Washington.



Infineon cède 0,81%, ASML 2,08% et STMicroelectronics 0,6%.



En hausse, le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro



prend 4,71%, la meilleure performance du Stoxx 600, après les informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis envisagent de restreindre les importations d'aluminium russe. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)