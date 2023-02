Norsk Hydro : bénéfice opérationnel 'record' en 2022

Norsk Hydro a fait état mardi d'un résultat d'exploitation 'record' au titre de l'exercice 2022, le redressement du marché de l'aluminium suite à la crise du Covid-19 lui ayant permis de plus que compenser un environnement 'difficile' en termes de coûts et d'inflation.



Le groupe norvégien dit avoir dégagé l'an dernier un Ebitda ajusté de 39,7 milliards de couronnes, correspondant à un rendement du capital utilisé de 22,2%, très supérieur à l'objectif de 10% qu'il s'était initialement fixé.



Hydro, qui se dit 'bien positionné' pour créer de la valeur, explique qu'il compte reverser 62% de son bénéfice net ajusté de 2022 à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.



La société se dit notamment encouragée par la demande qui porte actuellement l'aluminium recyclé, qui devrait d'après ses estimations croître à un rythme annuel moyen de 5,4% à horizon 2030.



Malgré une économie mondiale décrite comme 'plus imprévisible', Hydro pense pouvoir naviguer à travers les turbulences actuelles grâce à son positionnement stratégique lui permettant de saisir des opportunités 'sur le long terme'.



La publication était malgré tout accueillie sans enthousiasme à la Bourse d'Oslo, où le titre chutait de 2,4% en toute fin de matinée.



