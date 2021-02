Norsk Hydro : bénéfice trimestriel multiplié par trois

Norsk Hydro, l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium, a fait état vendredi d'une quasi-multiplication par trois de son résultat opérationnel courant au quatrième trimestre, dopé à la fois par une hausse de ses volumes de production et un repli des cours des matières premières.



Le groupe norvégien a ainsi dégagé sur les trois derniers mois de 2020 un bénéfice d'exploitation 'sous-jacent' de 1,5 milliard de couronnes (environ 150 millions d'euros) contre 560 millions il y a un an.



En dehors du recul des prix des matières premières et de l'énergie, Hydro dit avoir aussi bénéficié d'effets de change favorables, ainsi que du redressement du secteur industriel mondial.



Selon le groupe, les surplus du marché de l'aluminium ne représentaient que trois millions de tonnes à la fin de l'année dernière, contre cinq millions de tonnes début 2020.



Au final, Norsk Hydro dit afficher un bénéfice net de près de 7,3 milliards de couronnes sur le quatrième trimestre, dopé notamment par une plus-value de 5,3 milliards réalisée sur la fusion de ses activités dans l'hydroélectrique avec celles de Lyse.



Vers 11h45, l'action Norsk Hydro cédait 1,3% à la Bourse d'Oslo dont l'indice de référence ne reculait que de 0,1%. Le titre a néanmoins progressé de plus de 50% depuis le mois de mars dernier, soutenue par l'amélioration du secteur industriel.



