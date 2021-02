Norsk Hydro : dans le vert, un broker en soutien

Norsk Hydro gagne plus de 1% à Paris, alors que plus tôt dans la journée, Credit Suisse maintenait sa recommandation 'neutre' sur le titre et relevait son objectif de cours à 43 Nkr, contre 39 Nkr auparavant.



Le bureau d'analyses s'appuie notamment sur le 'solide' 4e trimestre du groupe norvégien, grâce à 'une tarification meilleure que prévu' et à une maîtrise des coûts 'remarquable' dans la division primaire.



Le broker estime toutefois que le contexte macro-économique est 'préoccupant' avec une production chinoise d'aluminium 'à des niveaux records et qui continue de croître' tandis que la demande diminue, entraînant un risque sur le prix de l'aluminium.



L'analyste souligne enfin le risque de mouvements de change défavorables entre la couronne norvégienne et le dollar.



