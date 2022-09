Norsk Hydro : investissement dans les matériaux de batteries

Le groupe industriel norvégien Norsk Hydro a annoncé mercredi que sa filiale Vianode avait prévu d'investir quelque deux milliards de couronnes norvégiennes (environ 200 millions d'euros) dans une usine de matériaux de batteries durables qui sera située dans le sud du pays.



Dans un communiqué, le producteur d'aluminium indique que Vianode s'est donné pour objectif de fabriquer suffisamment de produits en graphite synthétique pour alimenter 20.000 batteries de véhicules électriques à horizon 2024.



L'objectif est de produire, à horizon 2030, des matériaux pour batteries pour quelque deux millions de véhicules par an, ce qui représenterait une part 'significative' du marché européen selon les partenaires.



Pour rappel, Hydro a créé Vianode avec Elkem, un fabricant de métaux et de matériaux respectueux de l'environnement, et le fonds d'investissement Altor.



Vianode, dont les procédés utilisent 90% d'émissions de CO2 de moins que les standard actuels, a prévu d'installer son site de production à Heroya, au sud d'Oslo.



Ses effectifs, qui atteignent 60 personnes aujourd'hui, pourraient passer à 300 d'ici à la fin 2026.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.