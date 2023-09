Norsk Hydro ASA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'aluminium et d'énergie. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et raffinage d'aluminium (53,7%) : bauxite et alumine, aluminium brut et produits de fonderie en aluminium ; - fabrication de produits en aluminium (43,7%) : notamment profilés extrudés en aluminium, produits d'aluminium laminé, métaux de construction et composants automobiles ; - production et distribution d'énergie (2,6%) : électricité (2e producteur norvégien) et énergie hydroélectrique. La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (4,3%), Allemagne (10,4%), France (4,5%), Espagne (4,3%), Italie (3,8%), Europe (24,8%), Etats-Unis (23,3%), Brésil (4,6%), Canada (3,1%), Singapour (3%), Japon (2,8%), Chine (2,4%) et autres (8,7%).

Secteur Aluminium