Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a atteint 11,6 milliards de couronnes (1,16 milliard de dollars) en avril-juin, contre 6,6 milliards de couronnes un an plus tôt, alors que les analystes interrogés dans le cadre d'un sondage fourni par la société avaient prévu en moyenne 11,6 milliards de couronnes.

(1 $ = 9,9819 couronnes norvégiennes)