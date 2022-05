Norsk Hydro publie de bons résultats, mais s'avère prudent sur l'avenir

Le fabricant norvégien d'aluminium Norsk Hydro a annoncé mardi des bénéfices trimestriels records qui ont dépassé les attentes, mais a également mis en garde contre une hausse des coûts due à l'inflation et aux perturbations logistiques, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 4,5% à 10h40, heure de Paris.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a plus que doublé pour atteindre 11,2 milliards de couronnes (1,19 milliard de dollars) au cours du trimestre janvier-mars, contre 5,2 milliards il y a un an. Les analystes avaient en moyenne prévu 10,6 milliards.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pénuries persistantes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les prix élevés de l'énergie et les préoccupations concernant l'inflation continuent d'ajouter de l'incertitude", a déclaré Hydro dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 46 % en glissement annuel pour atteindre 46,6 milliards de couronnes, ce qui est inférieur aux prévisions moyennes de 49,0 milliards de couronnes de 13 analystes dans un sondage compilé par la société.

L'unité Métal d'Hydro, qui produit de l'aluminium primaire et constitue le plus grand centre de profit de la société, connaîtra une hausse des coûts des matières premières au deuxième trimestre, tout comme la division bauxite et alumine, a indiqué la société. Hydro Metals Markets, une importante unité de recyclage et de commerce, s'attend quant à elle à des conditions volatiles au deuxième trimestre, tandis que l'unité de production d'électricité du groupe verra sa production diminuer en raison du manque de pluie dans les réservoirs hydroélectriques.

Les prix de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres ont fortement augmenté au cours du premier trimestre, atteignant des niveaux record supérieurs à 4 000 dollars la tonne, mais ils ont depuis baissé pour terminer le mois d'avril à un peu plus de 3 000 dollars. Selon Hydro, la demande mondiale de ce métal léger devrait encore dépasser la production pour une deuxième année consécutive, ce qui pourrait entraîner une baisse des stocks mondiaux d'aluminium.

"Même si nous pensons que les solides résultats sont clairement positifs, l'évolution de l'inflation des coûts sous-jacents et des flux de trésorerie est susceptible d'être considérée comme une évolution prudente par le marché", ont écrit les analystes de Citi dans une note aux clients.