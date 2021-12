Norsk Hydro revoit à la hausse son objectif de réduction des coûts et envisage un dividende plus élevé

Le fabricant norvégien d'aluminium Norsk Hydro a revu à la hausse ses ambitions de réduction des coûts pour les années à venir et prévoit de verser un dividende plus important pour 2021, suite à un bond de ses bénéfices, a indiqué l'entreprise lundi.

Hydro vise désormais à réduire ses coûts de 8,5 milliards de couronnes norvégiennes (950,75 millions de dollars) pour les années 2019 à 2025, contre un objectif précédent de 7,4 milliards de couronnes pour cette période.

Le conseil d'administration prévoit de distribuer aux actionnaires entre 70 et 80 % du bénéfice net ajusté pour 2021, sous la forme d'une combinaison de dividendes ordinaires et de dividendes extraordinaires ou d'une combinaison de dividendes extraordinaires et de rachats d'actions.

La politique de dividende ordinaire de la société consiste à verser un minimum de 50 % du bénéfice net ajusté au cours d'un cycle économique pluriannuel.

Hydro a également déclaré qu'elle vise désormais à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 ou plus tôt, en se fixant pour objectif d'utiliser une part plus importante d'énergie renouvelable dans ses fonderies, ses ateliers de coulée et ses recycleurs.

Elle développe également des solutions de captage et de stockage du carbone (CSC) qui peuvent être adaptées aux usines d'aluminium, et augmente le recyclage des déchets post-consommation.

(1 $ = 8,9403 couronnes norvégiennes) (Reportage de Victoria Klesty, montage de Terje Solsvik)