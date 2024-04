Norske Skog ASA est un fabricant norvégien de papier de publication dont les activités de production et de vente s'étendent à l'Europe et à l'Australasie. Norske Skog ASA opère en tant que société holding pour le groupe Norske Skog. L'objectif de la société est de mener des activités dans le secteur de la transformation du bois, des activités d'investissement et des activités connexes, ainsi que de fournir des services au siège du groupe, y compris l'obtention de prêts externes et la mise en place d'accords de financement de groupe. Les activités du groupe sont divisées en deux segments opérationnels : Paper Europe et Publication Paper Australasia. Norske Skog ASA possède plusieurs filiales, dont Norske Skog Bruck GmbH, Norske Skog Golbey SAS, Norske Skog Industries Australia Ltd et Norske Skog Saugbrugs AS.

Secteur Papeterie