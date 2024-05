Nortech Systems, Inc. est un fournisseur de solutions de conception et de fabrication de dispositifs électromédicaux complexes, de systèmes électromécaniques, d'assemblages et de composants. Les services de conception de la société vont de l'élaboration du concept à la conception commerciale et comprennent les dispositifs médicaux, les logiciels, l'ingénierie électrique, mécanique et biomédicale. Elle propose une gamme de services d'ingénierie, techniques et de fabrication à valeur ajoutée, ainsi qu'une assistance, notamment en matière de gestion de projet, de conception, d'essais, de prototypage, de fabrication, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de services post-commercialisation. Ses services de fabrication et d'ingénierie comprennent des dispositifs médicaux complets, des assemblages de cartes de circuits imprimés, des assemblages de fils et de câbles et des assemblages électromécaniques complexes de niveau supérieur. Toutes ses activités relèvent du segment de la fabrication sous contrat au sein de l'industrie des services de fabrication électronique (EMS). Ses clients sont des fabricants d'équipements d'origine (OEM) sur les marchés médical, aérospatial, de la défense et industriel.