North American Financial 15 Split Corp. est une société de fonds communs de placement basée au Canada, qui investit dans un portefeuille de plus de 15 sociétés de services financiers. Elle propose deux types d'actions, à savoir les actions privilégiées et les actions de catégorie A. Ses objectifs d'investissement en ce qui concerne les actions privilégiées sont de fournir aux détenteurs d'actions privilégiées des dividendes en espèces mensuels préférentiels cumulatifs d'un montant supérieur à 5,5 % par an et de payer aux détenteurs d'actions privilégiées un certain prix par action privilégiée à la date de résiliation ou aux alentours de cette date. Ses objectifs d'investissement en ce qui concerne les actions de catégorie A sont de fournir aux détenteurs d'actions de catégorie A des distributions mensuelles régulières en espèces et de permettre aux détenteurs de participer à toute croissance de la valeur nette d'inventaire de la Société pour un prix spécifique par unité, en payant aux détenteurs, à la date de résiliation ou vers cette date, les montants qui restent dans la Société après le paiement d'un prix spécifique par action privilégiée. Son gestionnaire d'investissement est Quadravest Capital Management Inc.

Secteur Fonds communs de placement