La société de vérification d'identité numérique TeleSign va entrer en bourse via une transaction SPAC de 1,3 milliard de dollars. 16/12/2021 | 23:16

La société de vérification d'identité numérique et de prévention de la fraude TeleSign va entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une entreprise à chèque en blanc, dans le cadre d'une opération de 1,3 milliard de dollars, a annoncé jeudi la société d'acquisition. Le nombre de transactions réalisées par les sociétés d'acquisition spécialisées a augmenté récemment après une accalmie en début d'année en raison de l'accueil froid des investisseurs et de la surveillance accrue des autorités de réglementation. Toutefois, ce chiffre reste inférieur à celui de l'année dernière, lorsque ces fusions étaient devenues l'une des tendances les plus chaudes à la Bourse. Des fusions très médiatisées, notamment celles de l'entreprise de médias numériques BuzzFeed Inc. et de Cvent, soutenue par Zoom, ont récemment été torpillées par des retraits importants des investisseurs. La transaction de TeleSign avec North Atlantic Acquisition Corp rapportera 487 millions de dollars, dont 107,5 millions de dollars d'investissement privé dans des fonds publics. Basée en Californie, TeleSign aide les entreprises à sécuriser leurs identités numériques, à prévenir la fraude et à établir des communications sécurisées. TeleSign prévoit de générer des revenus de 391 millions de dollars en 2021 et de les porter à près de 1,1 milliard de dollars en 2026. Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sont cotées en bourse mais n'ont aucune activité commerciale, si ce n'est celle de chasser une entreprise privée pour la rendre publique. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta)

