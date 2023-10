North Atlantic Smaller Companies Investment Trust plc est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille de petites sociétés principalement basées dans les pays bordant l'Océan Atlantique Nord. La société investit dans des sociétés cotées et non cotées. Elle investit dans divers secteurs, tels que les fonds, les services financiers, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, les biens et services industriels, les banques, les transports, les voyages et les loisirs, la technologie et les logiciels, les produits et services de consommation, l'énergie, le pétrole et le gaz, les télécommunications, l'immobilier, l'assurance et les services d'éducation. Elle investit en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le conseiller en investissement de la société est Harwood Capital LLP.

Secteur Services Financiers