Sichuan Nitrocell Corp, anciennement North Chemical Industries Co Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la vente de matières premières et de produits chimiques. L'activité principale de la société comprend la fabrication et la vente de dérivés de la cellulose tels que la nitrocellulose, les puces colorées et la solution de nitrocellulose, la vente de produits chimiques dangereux et de produits chimiques, l'importation et l'exportation de produits chimiques, ainsi que la fabrication, la vente et l'entretien de pompes industrielles, de vannes et de pièces de rechange. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Chimie de spécialité