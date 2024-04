North Energy ASA est une société holding industrielle basée en Norvège, qui se concentre principalement sur les investissements industriels basés sur la propriété active. Le mandat confié par les actionnaires à North Energy consiste à posséder, gérer et financer des activités dans le secteur de l'énergie, ainsi que dans d'autres secteurs où la société possède des compétences pertinentes. North Energy recherche des investissements dans des sociétés cotées et non cotées et peut acquérir des actions soit sur les marchés secondaires, soit en participant à des émissions primaires. Dans ses activités d'investissement industriel, la Société vise des niveaux de propriété qui lui permettent d'influencer la direction stratégique de ses investissements. La Société évalue des sociétés tant dans le secteur traditionnel de l'énergie que dans les secteurs émergents tels que la production d'énergie renouvelable et les activités connexes.