Northam Platinum Limited est spécialisé dans l'exploration et la production de métaux précieux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - rhodium (46%) : 63 592 onces vendues en 2021/22 ; - platine (20,6%) : 461 403 onces vendues ; - palladium (20%) : 204 593 onces vendues ; - iridium (4,1%) 21 953 onces vendues ; - chrome (3,2%) : 960,3 Kt vendues ; - nickel (1,8%) : 1,7 Kt vendues ; - or (3,6%) : 8 335 onces vendues ; - autres (8,1%) : ruthénium, cuivre, cobalt, argent, etc. A fin juin 2022, le groupe exploite 3 mines implantées en Afrique du Sud. La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du sud (7,1%), Europe (62,5%), Japon (24%), Asie (3,2%) et Amérique du Nord (3,2%).

Secteur Métaux et minéraux précieux