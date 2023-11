Northamber PLC est un distributeur à valeur ajoutée de produits audiovisuels et de technologies de l'information basé au Royaume-Uni. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de matériel informatique, d'imprimantes et de produits périphériques, de produits de téléphonie informatique et d'autres équipements de transmission électronique. Ses différentes catégories de produits comprennent l'audiovisuel, la gestion de l'impression et de l'imagerie, les technologies de l'information (TI) et les accessoires, les réseaux et la sécurité, les serveurs et l'infrastructure, les logiciels et autres. Elle propose également des services aux fournisseurs. Ses produits audiovisuels comprennent la collaboration et la conférence, la connectivité et le contrôle, les écrans interactifs, les solutions livestream, l'audio professionnel, les écrans professionnels, la sécurité de la projection et les solutions thermiques. Ses produits informatiques et accessoires comprennent les accessoires informatiques, les composants informatiques, la dictée, les disques et la mémoire, les ordinateurs portables et de bureau, les souris et les claviers, les souris et les claviers et les moniteurs.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques