(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Northamber PLC - Distributeur londonien d'équipements audiovisuels et informatiques - rachète Renaissance Contingency Services Ltd aux vendeurs Michael Conway et Denis Woods pour un montant pouvant aller jusqu'à 900 000 euros en numéraire. Renaissance est un distributeur de solutions et de services de cybersécurité. Northamber verse une première tranche de 600 000 euros, suivie de 300 000 euros si les objectifs de performance sont atteints.

San Leon Energy PLC - société de production de pétrole et de gaz axée sur les actifs nigérians - Les actions de la société sont annulées de la négociation sur l'AIM car elles ont été suspendues pendant plus de six mois. Les actions ont été suspendues dans l'attente des résultats de 2022, des résultats semestriels de l'année dernière et d'un document d'admission sur l'AIM concernant l'investissement supplémentaire dans Energy Link Infrastructure Malta Ltd.

Gensource Potash Corp - Société de développement d'engrais basée en Saskatchewan, Canada - L'admission des actions sur l'AIM a été annulée, ses actions se négociant désormais exclusivement à la Bourse de croissance TSX.

Fulcrum Metals PLC - société d'exploration minière au Canada - Exercice de l'option d'acquisition d'une participation de 100 % dans les projets d'uranium Charlot-Neely Lake, South Pendleton et Snowbird, collectivement désignés sous le nom de Dunn. Ces actifs appartiennent à Gary Clayton Dunn et Jonathan Stewart Dunn qui ont accordé l'option Dunn à Fulcrum. "La société se rapproche ainsi d'un accord définitif avec Terra Balcanica Resources Corp pour la vente de tous ses projets uranifères totalisant plus de 59 000 hectares et comprenant : Charlot-Neely Lake, Fontaine Lake, Snowbird et South Pendleton". Panther Metals PLC, qui détient 15% de Fulcrum, a pris acte de cette annonce. Lundi également, Panther Metals a fait le point sur le projet Obonga dans l'Ontario, au Canada. Elle a déclaré qu'un levé géophysique magnétique par drone "améliorera considérablement notre ciblage de forage" sur trois zones prometteuses. Jeudi, Panther Metals a déclaré avoir obtenu un permis d'exploration couvrant le prospect Wishbone à Obonga.

Helium One Global Ltd - Producteur tanzanien d'hélium à faible teneur en carbone - L'entreprise fait le point sur les progrès réalisés dans la zone de son projet Rukwa en Tanzanie, avant l'essai de puits prolongé à Itumbula West-1. Elle indique qu'elle est en bonne voie pour approfondir le puits ITW-1 et commencer l'EWT dans la zone d'hélium à fracture de faille en juillet. "C'est une période très excitante pour la société, car ce test nous permettra de déterminer les débits commerciaux, les performances du réservoir et les concentrations d'hélium sur une période plus longue. Les résultats de cet EWT nous permettront de mieux déterminer les estimations de ressources et d'évaluer pleinement le potentiel de cette nouvelle zone d'hélium à fracture de faille que nous avons à Itumbula ", a déclaré Lorna Blaisse, directrice générale de la société.

Pathfinder Minerals PLC - société cotée sur l'AIM cherchant à réaliser une prise de contrôle inversée - déclare avoir progressé dans la finalisation de la documentation relative à l'acquisition proposée de Rome Resources Ltd. Cela comprend le travail sur un document d'admission à l'AIM. "À cet égard, la société continue de faire progresser avec diligence la transaction proposée vers la réalisation et prévoit actuellement de publier un document d'admission à l'AIM en ce qui concerne la transaction proposée au début du mois de juillet 2024", déclare Pathfinder Minerals.

Petro Matad Ltd - exploration, développement et production de pétrole en Mongolie - Suite à la clôture de l'offre publique d'achat, 20 millions d'actions ont été émises au prix de 2,0 pence par action. L'offre de détail a été "largement sursouscrite".

Orcadian Energy PLC - société de développement pétrolier et gazier - déclare que Shell International Trading & Shipping Co Ltd a accepté de repousser la date de remboursement du prêt au 5 juillet "Orcadian s'attend maintenant à tirer 1,43 million de dollars pour régler le prêt en cours à STASCO cette semaine auprès de son partenaire industriel", ajoute Orcadian. "Lors du remboursement du prêt de STASCO, Orcadian fournira à son partenaire une garantie sur sa participation de 18,75 % dans le champ Pilot.

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration basée à Londres - Déclare que les premiers travaux de terrain sur le gisement de lithium de Balthaga sont terminés. Sean Wade, PDG, déclare : "L'équipe a couvert toute la zone des 13 licences et a visité presque toutes les cibles définies. Nous sommes très satisfaits des résultats de ce premier programme de terrain et de la présence de l'équipe sur le terrain, qui lui a permis d'acquérir une bien meilleure compréhension de la géologie. Je suis heureux de vous annoncer que la majorité des cibles identifiées se sont avérées fructueuses et que de nouvelles cibles ont également été découvertes. L'équipe aurait souhaité rester plus longtemps sur le terrain pour effectuer des travaux plus détaillés, mais les conditions extrêmes n'ont pas permis de prolonger le programme sur le terrain". Vendredi, Power Metal a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les six mois allant jusqu'à mars était passé de 1,6 million de livres sterling à 480 000 livres sterling. Elle n'a déclaré aucun revenu, contre un montant nominal de 1 000 GBP l'année précédente.

