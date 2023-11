Northcliff Resources Ltd. est une société de ressources minérales basée au Canada. La société est principalement engagée dans l'acquisition et le développement de propriétés minières. La société détient un intérêt économique de 88,5 % dans le projet de tungstène et de molybdène Sisson (le projet Sisson), situé au Nouveau-Brunswick, au Canada. Le projet Sisson est situé à environ 100 kilomètres par route au nord-ouest de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. La propriété se compose de trois concessions minières et couvre environ 14 140 hectares. Le projet Sisson abrite un gisement de tungstène et de molybdène contrôlé par la structure qui enjambe obliquement un contact presque vertical, orienté vers le nord, entre deux phases de la granodiorite de Howard Peak à l'ouest et des roches métavolcaniques et métasédimentaires à l'est. Le projet Sisson est un producteur de métaux et fournit l'approvisionnement principal en tungstène et en molybdène aux marchés nord-américain, européen et asiatique.

Secteur Exploitations minières et métallurgie