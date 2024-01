Northcoders Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est un fournisseur indépendant de programmes de formation au codage de logiciels. La société offre une gamme de solutions de formation et de développement de logiciels aux particuliers et aux entreprises. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : les camps d'entraînement et les apprentissages, qui permettent aux individus de suivre un processus de sélection et un programme d'entraînement au codage de 13 semaines jusqu'à ce qu'ils deviennent des ingénieurs logiciels juniors prêts à faire carrière et très demandés ; les solutions d'entreprise, dans le cadre desquelles l'entreprise cherche à placer un individu auprès d'un employeur à l'issue d'un cours, et les solutions centrales. Son offre comprend des cours de formation de type "bootcamp", des apprentissages financés par le gouvernement, des cours de formation sur mesure et des solutions de développement de logiciels. La société exploite un modèle de prestation hybride en fournissant ses services en personne, dans l'un des bureaux régionaux de Northcoders situés à Manchester et à Leeds, et numériquement via sa plateforme en ligne.

Secteur Services et conseils en informatique