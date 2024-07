La Northeast Bank (la Banque) est une institution financière à service complet. La banque collecte des dépôts de détail par le biais de ses sept succursales à service complet dans le Maine et de son programme de dépôt en ligne, ableBanking ; elle achète et octroie des prêts commerciaux, généralement garantis par des biens immobiliers, à l'échelle nationale par le biais de sa National Lending Division, et octroie des prêts par le biais de la Community Banking Division et de la Small Business Administration (SBA) National Division. La National Lending Division achète des prêts immobiliers commerciaux, principalement performants, à l'échelle nationale, généralement avec une décote par rapport au solde impayé du principal. La National Lending Division octroie également des prêts immobiliers commerciaux et des prêts commerciaux et industriels à l'échelle nationale. La SBA National Division octroie des prêts aux petites entreprises afin de leur offrir des possibilités de financement à l'échelle nationale. La Community Banking Division octroie des prêts directement aux entreprises situées dans sa zone de marché.