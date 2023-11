Northern 2 VCT PLC est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir aux investisseurs des rendements élevés à long terme, exempts d'impôts, en combinant le rendement des dividendes et la croissance du capital, en investissant principalement dans des entreprises manufacturières, de services et de technologie non cotées au Royaume-Uni qui répondent aux critères du gestionnaire en matière de potentiel de croissance, de gestion et de génération de liquidités à moyen et long terme. La société investit également le reste de ses actifs dans un portefeuille d'actions, de fonds d'investissement cotés et de dépôts bancaires. Sa politique d'investissement a été conçue pour permettre à la société d'atteindre son objectif tout en respectant les conditions de qualification énoncées dans les règles du VCT, telles que modifiées par le gouvernement de Sa Majesté (HM) en temps utile. Il investit dans divers secteurs, notamment les logiciels et l'électronique, les biens de consommation, l'industrie et la fabrication, les services et les soins de santé et la biotechnologie. Mercia Fund Management Limited (Mercia) agit en tant que gestionnaire d'investissement.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds