Northern Bear PLC est une société holding basée au Royaume-Uni qui fournit des services de construction spécialisés aux autorités locales, aux associations de logement, aux fiducies du NHS, aux universités, aux entreprises de construction et aux constructeurs de maisons nationaux dans tout le nord de l'Angleterre. Les segments de la société comprennent les activités de couverture, les activités de manutention des matériaux et les activités de construction. Le segment des activités de couverture fournit une gamme de services de couverture, y compris l'ardoise, la tuile, le plombage, le feutrage, la rénovation et l'entretien pour les propriétés domestiques, commerciales et du secteur public. Le segment des activités de manutention propose la fourniture, l'entretien et la maintenance de chariots élévateurs et d'équipements d'entrepôt, à la fois en location et à la vente. Le segment des activités de construction regroupe d'autres entreprises spécialisées dans la construction et les services aux bâtiments, qui fournissent des services tels que l'entretien des bâtiments, la rénovation, l'électricité, la protection contre les incendies et l'isolation phonique.

Secteur Construction et ingénierie