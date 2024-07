Northern Data AG est une société allemande active dans le secteur des technologies de l'information (TI). La société développe et construit des solutions d'infrastructure dans le domaine du calcul haute performance (HPC). La société propose ses solutions dans des domaines tels que l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'analyse de données volumineuses, les chaînes de blocs, la diffusion de jeux en continu, le rendu vidéo et autres. La société propose ses solutions HPC aussi bien dans les grands centres que dans les centres de données mobiles de haute technologie basés sur des conteneurs, qui peuvent être installés n'importe où dans le monde. La société combine des logiciels et du matériel développés par elle-même avec des concepts intelligents pour un approvisionnement énergétique durable. La société dessert des clients dans le monde entier.

Secteur Matériels et logiciels intégrés