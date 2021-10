Données financières EUR USD CA 2020 127 M 147 M - Résultat net 2020 28,7 M 33,3 M - Tréso. nette 2020 109 M 126 M - PER 2020 38,7x Rendement 2020 - Capitalisation 879 M 1 019 M - VE / CA 2020 6,06x VE / CA 2021 1,80x Nbr Employés 8 Flottant 75,1% Graphique NORTHERN DATA AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 71,60 € Objectif de cours Moyen 116,00 € Ecart / Objectif Moyen 62,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Aroosh Thillainathan Chief Executive Officer Mathias Dähn Chief Financial Officer Tom Oliver Schorling Chairman-Supervisory Board Andreas Lange Chief Technological Officer Stefan Sickenberger Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NORTHERN DATA AG -10.28% 1 019 ADOBE INC. 15.12% 273 928 AUTODESK, INC. -5.68% 62 695 WORKDAY INC. 4.29% 61 973 TWILIO INC. -5.75% 56 520 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 3.49% 47 033