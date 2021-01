Northern Data : fait l'acquisition d'un centre de données dans le nord de la Suède, alimenté intégralement par de l'énergie verte 07/01/2021 | 18:52 Envoyer par e-mail :

- Le PDG, M. Thillainathan, y voit "une étape importante dans l'expansion" de la société - Les meilleurs tarifs d'électricité dans l'UE avec 100 % d'énergies renouvelables - Un centre hautement évolutif, avec jusqu'à 4,5 gigawatts d'énergie hydroélectrique disponible Northern Data AG (XETRA : NB2, ISIN : DE000A0SMU87) a fait l'acquisition d'un centre de données dans le nord de la Suède en réponse à la demande massive de ses clients. Le site, qui compte actuellement six centres de données sur une superficie de 2,5 hectares, sera ultérieurement agrandi par Northern Data après l'acquisition. Le nouveau site de Northern Data est situé dans la ville de Boden, au nord de la Suède, où la température annuelle moyenne est de 1,3 degrés Celsius en raison de sa situation à 80 kilomètres au sud du cercle arctique. Cette localisation est donc idéale pour le refroidissement passif du matériel HPC, permettant de réaliser des économies d'énergie. Outre les conditions de température idéales pour le HPC, le nord de la Suède se distingue par une connectivité élevée et un surplus régional d'électricité très bon marché provenant de sources d'énergie renouvelables. L'électricité du nouveau site de Northern Data provient à 100 % de sources d'énergie renouvelables, produites par des centrales hydroélectriques de la région. Les centrales hydroélectriques locales disposent d'une capacité d'environ 4,5 gigawatts (GW), produisant environ 14 térawattheures (TWh) par an, qui sont à la disposition de Northern Data aux prix de l'électricité les plus bas de l'UE. Notamment en raison des basses températures de l'air près du cercle arctique, une excellente valeur PUE (indicateur d'efficacité énergétique) de 1,07 est atteinte. La valeur PUE met la consommation d'énergie totale d'un centre de données en relation avec la consommation d'énergie du parc informatique. Plus la valeur est proche de 1,0, plus le centre de données est efficace. Avec une valeur de 1,07, le futur centre de données de Northern Data figure parmi les meilleurs au monde et se situe bien en dessous de la moyenne du secteur, qui est de 1,67. Le site, récompensé pour son extrême efficacité, répond aux exigences les plus élevées, avec diverses certifications ISO et il a été achevé par l'opérateur du centre de données Hydro66 en 2019 seulement. Northern Data commencera immédiatement à y allouer du matériel en raison de la forte demande de ses clients et continuera les importants travaux d'agrandissement. Aroosh Thillainathan, PDG de Northern Data, commente : "En raison de la forte demande de capacité HPC, nous examinons constamment les options permettant de sécuriser rapidement des sites supplémentaires par des acquisitions en plus de la construction de nos propres centres de données. Cela nous permet d'accélérer notre croissance. Dans le cadre de cette stratégie, le nouveau site dans le nord de la Suède est non seulement un véritable coup de chance, mais aussi une étape importante de l'expansion de notre entreprise. Non seulement nous pouvons l'utiliser directement, mais nous pouvons aussi l'étendre et le développer considérablement, ce que nous ferons immédiatement. Notre nouveau site offre des avantages considérables, comme des coûts d'énergie réduits et un rendement énergétique très élevé, ce qui en fera un élément important du groupe Northern Data à l'avenir." L'acquisition de l'ensemble des installations du centre de données, y compris deux sociétés d'exploitation et une partie de l'équipe, reste soumise, entre autres, à un processus de diligence raisonnable concluant et se fera par l'émission de 21 millions d'euros en actions, sous réserve d'une période de blocage complète de deux ans, et d'une partie en espèces à hauteur de 4 millions d'euros. À propos de Northern Data : Northern Data AG développe et exploite des solutions d'infrastructure globales dans le domaine du calcul haute performance (HPC). Avec ses solutions personnalisées, la société fournit l'infrastructure pour diverses applications HPC dans des domaines tels que le minage de Bitcoin, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'analyse des mégadonnées, l'IdO et le rendu. La société internationale est aujourd'hui un leader mondial des solutions HPC. Northern Data propose ses solutions HPC à la fois dans de grands centres de données fixes et dans des centres de données mobiles high-tech pouvant être installés partout dans le monde. La société combine du matériel et des logiciels développés en interne avec des concepts intelligents pour un approvisionnement énergétique durable. Le groupe Northern Data emploie actuellement environ 150 personnes. Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres de Northern Data AG, il ne constitue pas non plus un prospectus pour valeurs mobilières de Northern Data AG. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à constituer la base d’une quelconque décision financière, juridique, fiscale ou d’affaires. Les décisions d'investissement ou autres ne doivent pas être prises uniquement sur la base de ce communiqué de presse. 