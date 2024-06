Northern Minerals Limited est une société d'exploration minière. Elle détient 100 % du projet Browns Range (projet) dans le nord de l'Australie occidentale, des tènements riches en éléments lourds de terres rares, le dysprosium (Dy) et le terbium (Tb). Le projet Browns Range est situé à environ 160 kilomètres au sud-est de Halls Creek, à la limite nord du désert de Tanami, en Australie occidentale. Ses autres projets sont John Galt et Boulder Ridge. Le projet John Galt comprend quatre concessions détenues à 100 % qui couvrent une superficie totale de 78 kilomètres carrés. La zone du projet est située dans la région du Kimberley oriental de l'Australie occidentale, à environ 200 kilomètres (km) au sud de Kununurra et à 35 km de la Great Northern Highway. Le projet Boulder Ridge de la société fait partie d'un ensemble de concessions couvrant la partie NT du dôme Browns Range et s'étend vers le sud en direction de la mine d'or Tanami. Le projet John Galt comprend des concessions telles que E80/4298, E80/4967, E80/5070 et E80/5230.

Secteur Sociétés minières intégrées