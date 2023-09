Northern Nigeria Flour Mills Plc est spécialisé dans la production et la commercialisation de farines (blé et maïs) et de semoules. Par ailleurs, le groupe produit du sucre et du riz. Les produits sont vendus sous les marques Semovita, Masaflour, Masavita, etc. La totalité du CA est réalisée au Nigeria.

Secteur Transformation des aliments