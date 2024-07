Northern Oil and Gas, Inc. est une société d'actifs réels qui se concentre sur l'acquisition et l'investissement dans des participations minoritaires non exploitées et des intérêts miniers dans les bassins de production d'hydrocarbures à l'intérieur des États-Unis contigus. Son activité principale est l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel, avec des opérations aux États-Unis. Son portefeuille de 272 251 acres est réparti entre les bassins de Williston, Permian et Appalachia. Son portefeuille comprend environ 272 251 acres de terres à faible rentabilité et plus de 9 765 puits. Diversifiés par bassin et par type de produit, ses puits sont exploités par plus de 100 opérateurs publics et privés. Elle s'engage principalement dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel en participant proportionnellement aux intérêts de tiers dans des puits forés et complétés dans des unités d'espacement qui comprennent ses terres. En outre, elle acquiert des participations directes dans des puits. Elle possède également des actifs dans les bassins de l'Utica et du nord du Delaware.