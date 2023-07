Northern Star Resources Limited est une société minière aurifère basée en Australie. Ses principales activités comprennent le développement, l'exploitation et le traitement de gisements d'or et la vente d'or raffiné provenant des exploitations de Yandal et de Kalgoorlie en Australie occidentale et des exploitations de Pogo en Alaska, ainsi que l'exploration de gisements d'or en Australie occidentale, dans le Territoire du Nord et en Alaska. Ses secteurs d'activité sont les suivants : KCGM, Kalgoorlie Operations, Carosue Dam, Pogo, Jundee, Thunderbox et Exploration. Les opérations de Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (KCGM) sont situées à côté de la ville de Kalgoorlie-Boulder, à environ 600 kilomètres (km) à l'est de Perth, en Australie occidentale. Les opérations de KCGM comprennent la mine à ciel ouvert de Fimiston (Super Pit), la mine souterraine de Mt Charlotte et les usines de traitement de Fimiston et de Gidji. Les opérations de Kalgoorlie comprennent la mine Kanowna Belle, située dans les Eastern Goldfields d'Australie occidentale, à environ 18 km au nord-est de Kalgoorlie.

Secteur Or