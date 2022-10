Les actions australiennes connaissent leur meilleure journée depuis fin janvier avant la décision de la RBA.

Les actions australiennes ont augmenté de plus de 2 % mardi, marquant leur plus grand bond intrajournalier depuis le 28 janvier, suivant ainsi la bonne performance de Wall street, même si les investisseurs nationaux se préparent à une autre hausse des taux d'intérêt d'un demi-point plus tard dans la journée.

À 2340 GMT, l'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 2,2 % à 6 596,8 points. L'indice de référence a clôturé en baisse de 0,3 % lundi.

Les principaux indices de Wall street ont progressé pendant la nuit, les rendements du Trésor américain ayant chuté à la suite de données manufacturières plus faibles que prévu, ce qui a renforcé l'attrait des actions au début du dernier trimestre de l'année.

Les actions minières australiennes ont bondi de 3,1 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 21 septembre.

Les poids lourds miniers Rio Tinto et BHP Group ont gagné plus de 3 % chacun.

Les explorateurs d'or ont également enregistré des gains, bondissant de 4,9 % pour atteindre leur plus haut niveau en près de trois semaines, profitant de la hausse des prix des lingots.

Newcrest Mining a bondi de 4,1 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, tandis que Northern Star Resources a atteint des niveaux jamais vus depuis la mi-août.

Sayona Mining a grimpé de 8,9 % après que le mineur ait annoncé son intention d'accélérer ses opérations de lithium dans son projet au Québec, au Canada.

Plus tard dans la journée, la Reserve Bank of Australia devrait augmenter les coûts d'emprunt plus que prévu dans son cycle de resserrement le plus agressif depuis les années 1990.

Plus de 70 % des économistes interrogés par Reuters prévoient que la RBA augmentera son taux d'escompte de 50 points de base à 2,85 %, les autres prévoyant une hausse plus faible de 25 points de base.

Les valeurs financières ont progressé de 2,4 % et pourraient enregistrer leur meilleure journée depuis fin juin, si elles conservent leurs gains. Les actions des "quatre grandes" banques ont augmenté de 2,2 % à 3,1 %.

Pendant ce temps, le gouvernement australien a déclaré que les recettes d'exportation des ressources et de l'énergie devraient bondir de 7 % pour atteindre un record de 450 milliards de dollars australiens (290 milliards de dollars) au cours de cette année fiscale, soutenues par la flambée des prix du charbon et du gaz.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 était en hausse de 1,1% à 11082,52 points. (Reportage de Harish Sridharan à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips)