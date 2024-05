Northern Superior Resources Inc. est une société d'exploration aurifère basée au Canada. La société est engagée dans l'identification, l'acquisition, l'évaluation et l'exploration de propriétés aurifères en Ontario et au Québec. Ses projets comprennent la propriété Ti-pa-haa-kaa-ning (TPK), la propriété Lac Surprise, la propriété Croteau Est, la propriété Gaspard Nord, la propriété Wapistan, la propriété Chevrier Gold, la propriété October Gold et la propriété Philibert Gold. La propriété TPK est constituée d'environ 2 431 claims qui couvrent une superficie d'environ 47 796 hectares, situés dans le nord-ouest de l'Ontario. La société possède un intérêt de 100 % dans la propriété Lac Surprise située dans le camp aurifère de Chapais-Chibougamau au Québec. La société possède un intérêt de 100 % dans la propriété Wapistan, au Québec. La Propriété Gaspard Nord est constituée de plus de cinq claims couvrant une superficie de 2,8 kilomètres carrés (km2) est située au Québec. Sa propriété Chevrier Gold est située près de Chibougamau, au Québec, avec un bloc de claims multiples, qui couvre une superficie de plus de 275 km2.

Secteur Sociétés minières intégrées