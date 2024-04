La Virginie-Occidentale a ajouté lundi quatre sociétés financières à une liste d'institutions susceptibles d'être exclues de certaines activités de l'État parce que le trésorier de l'État estime qu'elles boycottent l'industrie des combustibles fossiles.

Il s'agit de la dernière mesure en date dans le cadre d'un différend entre les représentants républicains et les sociétés de Wall Street sur l'utilisation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le secteur bancaire et commercial.

La Virginie-Occidentale, un important État producteur d'énergie, a créé la liste en 2002 et y a inscrit cinq entreprises à l'époque.

Lundi, le trésorier de l'État, Riley Moore, a déclaré que Citigroup, HSBC Holdings, TD Bank et Northern Trust Co avaient été ajoutées à la liste.

Le bureau de M. Moore indique que la liste concerne les entreprises qui "ont publiquement déclaré qu'elles refuseraient, mettraient fin ou limiteraient leurs relations commerciales avec les entreprises du secteur du charbon, du pétrole ou du gaz naturel sans motif commercial raisonnable".

Un porte-parole de Northern Trust a déclaré que la société de gestion d'actifs et de patrimoine "ne restreint pas ou n'interdit pas les investissements dans les entreprises d'énergie basée sur les combustibles fossiles". Il a ajouté que Northern Trust avait environ 52 milliards de dollars d'exposition aux investissements dans les entreprises du secteur de l'énergie traditionnelle en février 2024.

Citi a refusé de commenter. HSBC et TD Bank n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les sociétés financières sont également confrontées à la pression de l'autre partie du débat sur l'ESG, les activistes et les investisseurs soucieux de l'environnement les poussant à cesser de financer de nouveaux projets dans des domaines tels que le pétrole et le gaz. (Reportage d'Isla Binnie ; Rédaction de Leslie Adler)