Les actions de Northern Trust ont bondi de plus de 14% mercredi après que le gestionnaire d'actifs et de patrimoine a fait état d'une baisse moins importante que prévu de son revenu net d'intérêts au deuxième trimestre, grâce à des taux d'intérêt plus élevés et à un ralentissement des pertes sur les dépôts.

Les investisseurs se sont inquiétés de la trajectoire du revenu net d'intérêts de Northern Trust après que son homologue State Street Corp

a affiché la semaine dernière

une hausse de 18 % en glissement annuel, mais une baisse considérable de 10 % en glissement trimestriel, ce qui a fait chuter ses actions de 12 % vendredi.

State Street a également mis en garde contre une nouvelle baisse de 12 à 18 % du NII sur une base séquentielle, les consommateurs déplaçant leur argent à la recherche de rendements plus élevés. Le NII mesure la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts.

Northern Trust a déclaré que son revenu net d'intérêts de 524,6 millions de dollars était supérieur de 12 % aux 469,8 millions de dollars de l'année précédente, mais inférieur de 4 % à celui du trimestre précédent. Ce résultat était largement conforme à l'estimation moyenne des analystes de 523,4 millions de dollars, selon Refinitiv. Les analystes s'attendaient cependant à une baisse plus importante du NII de Northern Trust d'un trimestre à l'autre, tout comme State Street.

Les analystes de Goldman Sachs, menés par Alexander Blostein, ont déclaré que le bénéfice net de Northern Trust était un "résultat relativement bon" même s'il avait "largement atteint son maximum" et qu'il contribuerait à calmer "les craintes post-STT [State Street]".

Les actions de Northern Trust se négociaient à 82,14 $, en voie de réaliser son plus grand gain en pourcentage en une journée depuis mars 2020. L'action, qui est en baisse d'environ 8 % depuis le début de l'année, est maintenant à son plus haut niveau depuis avril.

Le bénéfice de Northern Trust a chuté de 17% à 323,7 millions de dollars, soit 1,56 dollar par action, contre 388,3 millions de dollars ou 1,86 dollar par action un an plus tôt. La baisse du bénéfice est en grande partie due à la comptabilisation de charges ponctuelles liées à l'augmentation des indemnités de licenciement et à la dépréciation d'un investissement.

Le revenu total a baissé de 1 % pour atteindre 1,77 milliard de dollars au cours du trimestre, car Northern Trust a généré moins de frais dans ses activités de garde, d'investissement et de gestion de patrimoine.

Northern Trust a déclaré que le total de ses actifs en dépôt a augmenté de 5 % pour atteindre 14,48 billions de dollars, tandis que le total de la gestion d'actifs a également augmenté de 5 % pour atteindre 1,37 billions de dollars.

Les actifs en dépôt désignent les investissements ou les titres détenus et suivis par une institution financière moyennant une commission. (Reportage de Sri Hari N S à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)