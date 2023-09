Les actions de Northern Trust Corp ont chuté de plus de 9 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près d'un mois mardi, après que le dépositaire et gestionnaire d'actifs a prévu une baisse plus importante que prévu des revenus nets d'intérêts (NII) au troisième trimestre.

Le revenu net d'intérêt de Northern Trust, la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts, devrait chuter de 10 % ce trimestre, a déclaré le directeur financier Jason Tyler lors de la conférence financière de Barclays mardi. C'est le double de la prévision précédente, faite en juillet, d'une baisse de 5 %.

Comme de nombreuses institutions financières dans le contexte actuel de taux d'intérêt élevés, Northern Trust est confrontée à des coûts de financement croissants alors qu'elle tente de conserver ses dépôts.

"Les coûts sont donc en hausse et, à la fin du deuxième trimestre, nous étions satisfaits de la pression exercée sur les coûts. Nous savions qu'elle allait se manifester, mais elle n'avait pas encore frappé fort. Au troisième trimestre, elle a frappé très fort", a déclaré M. Tyler.

Les actions de Northern Trust ont chuté à 69,81 dollars, soit une baisse de plus de 9 %, leur niveau le plus bas depuis la mi-juillet après les commentaires de M. Tyler. L'action, qui a perdu près de 19 % depuis le début de l'année, était en dernier lieu à 71,99 $.

Un porte-parole de Northern Trust n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les gestionnaires d'actifs et de patrimoine, y compris Northern Trust et son homologue State Street Corp, constatent une baisse du revenu net d'exploitation, les clients transférant leurs dépôts vers des solutions alternatives à plus haut rendement.

En juillet, Northern Trust a indiqué que ses dépôts avaient chuté de 10 % pour atteindre 91,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien que Tyler ait déclaré mardi que les dépôts s'étaient généralement stabilisés.

Par ailleurs, Northern Trust a publié mardi son rapport annuel phare sur les hypothèses du marché des capitaux, qui prévoit une croissance économique mondiale limitée qui pourrait se traduire par des rendements obligataires plus élevés au cours de la prochaine décennie, mais un ralentissement des rendements des actions. (Reportage de Chibuike Oguh à New York, édition de Michelle Price et Mark Potter)