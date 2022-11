Les données sur l'inflation et les élections de mi-mandat menacent la reprise des actions américaines.

Le rebond de Wall street vendredi a dissipé une partie de la morosité qui régnait depuis que la Fed a relevé mercredi ses taux d'intérêt, tandis que son président Jerome Powell a déclaré que les décideurs politiques porteront probablement les taux plus haut que prévu dans leur tentative d'écraser l'inflation.

Néanmoins, le S&P 500 a terminé la semaine avec une perte de 4,6 %, brûlant probablement de nombreux taureaux qui avaient sauté à bord d'un rallye d'octobre qui a soulevé l'indice de plus de 8 % depuis ses plus bas. Un dépassement du plancher de clôture de l'indice le 12 octobre marquerait la cinquième fois cette année que les actions ont progressé de 6 % ou plus pour ensuite faire marche arrière et plonger dans de nouvelles profondeurs.

GRAPHIQUE : Faux départs

Pendant ce temps, les données de BoFA Global Research ont montré qu'environ 62,1 milliards de dollars ont afflué vers les liquidités au cours de la dernière semaine, le plus grand afflux depuis le krach COVID-19 de début 2020, soulignant le pessimisme qui a prévalu chez de nombreux participants au marché.

"Nous pensons que nous sommes sur la voie d'un atterrissage rocheux pour l'économie, et la semaine prochaine, nous aurons deux indices assez importants sur ce à quoi cela va ressembler", a déclaré Steve Chiavraone, responsable des solutions multi-actifs chez Federated Hermes, qui détient des allocations plus importantes que d'habitude dans les liquidités et les matières premières.

Les données sur les prix à la consommation ont entraîné d'énormes mouvements sur les marchés cette année, l'inflation galopante ayant forcé les investisseurs à revoir à la hausse les prévisions de hausse des taux de la Fed. Une lecture plus forte que prévu le 10 novembre renforcerait probablement les arguments en faveur de la poursuite de la Fed.

Les investisseurs tablent désormais sur un pic d'environ 5,1 % pour le taux des fonds fédéraux l'année prochaine, contre des attentes d'un peu moins de 5 % avant la dernière réunion de la Fed. La banque centrale a porté ses taux à 3,75 % cette année.

"Si nous obtenons une lecture plus faible de l'inflation, vous pourriez avoir un rallye de soulagement basé sur ces données", a déclaré Emily Roland, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. Dans ce cas, cependant, "les marchés seront plus concentrés sur la probabilité plus élevée d'une récession."

Les stratèges de Wells Fargo pensent que l'IPC est plus susceptible de ne pas répondre aux attentes. Ils voient le taux terminal de la Fed baisser de 12 points de base ou plus si l'IPC affiche un gain mensuel inférieur à 0,4 %. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une hausse mensuelle de 0,5 %.

"Tout compte fait, les forces désinflationnistes se renforcent", a écrit vendredi Sarah House, économiste principale du cabinet.

Dans le même temps, les analystes ont déclaré qu'une victoire surprise des démocrates lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès, pourrait alimenter les inquiétudes concernant l'augmentation des dépenses budgétaires et l'inflation.

Les républicains sont en tête dans les sondages et sur les marchés de paris et de nombreux analystes pensent que le résultat probable sera un gouvernement divisé, avec le contrôle par le GOP de la Chambre des représentants et éventuellement du Sénat pour la seconde moitié du mandat du président démocrate Joe Biden.

"Si les démocrates devaient conserver le contrôle total du Congrès, il est plus probable que les dépenses fiscales augmentent, ce qui serait très problématique dans cet environnement inflationniste", a déclaré Spenser Lerner, gestionnaire de portefeuille chez Harbor Capital.

Les couvertures d'options sur le S&P 500 impliquent un mouvement de près de 3 % dans un sens ou dans l'autre le lendemain de l'élection, ont écrit les analystes de Goldman Sachs cette semaine, soit près de deux fois la taille du mouvement quotidien moyen que l'indice a enregistré cette année.

Certains investisseurs sont plus optimistes en ce qui concerne la période de marchés plus forts que les élections de mi-mandat passées ont inaugurée plutôt que sur les mouvements découlant du vote lui-même : le S&P 500 a affiché un rendement positif dans les 12 mois suivant les 19 élections de mi-mandat depuis la Seconde Guerre mondiale, selon CFRA Research.

Des gains similaires pourraient être enregistrés cette fois-ci - à condition que les chiffres de l'inflation ne soient pas plus élevés que ce que prévoient les investisseurs, a déclaré Kei Sasaki, conseiller principal en portefeuille chez Northern Trust, qui pense que les valeurs énergétiques et financières se comporteront bien dans un gouvernement divisé.

"Les résultats du mi-mandat donneront une plus grande visibilité et aideront à tirer la confiance des investisseurs vers le haut", a-t-il déclaré.