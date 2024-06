Les grandes banques américaines ont survécu à une chute hypothétique de 40 % de la valeur de l'immobilier commercial dans le cadre du test de santé annuel de la Réserve fédérale américaine, apaisant ainsi les craintes concernant le secteur bancaire alors que les propriétaires luttent dans un monde où les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés.

Alors que les risques augmentent dans le secteur de l'immobilier commercial, les investisseurs attendaient les "tests de résistance" de la Fed pour évaluer le degré d'exposition des prêteurs américains à un moment où les habitudes de travail de l'ère pandémique continuent de vider les tours de bureaux, faisant passer les taux d'inoccupation au-delà des sommets historiques pour atteindre un niveau record de 20 %.

À bien des égards, il devrait être rassurant de savoir que les banques peuvent faire face à une très mauvaise tempête, a déclaré Chris Marinac, responsable de la recherche chez Janney Montgomery Scott. "Cela ne signifie pas pour autant que la Fed pense que l'immobilier commercial est sorti d'affaire. Le cycle du crédit n'en est qu'à ses débuts.

L'exercice d'urgence de la Fed teste les bilans des banques dans le cadre d'un scénario de ralentissement économique sévère qui comprend également une baisse de 36 % des prix de l'immobilier américain, une chute de 55 % des prix des actions et un taux de chômage de 10 %.

Les résultats, publiés mercredi par la Fed, examinent si les banques seraient en mesure de continuer à prêter aux ménages et aux entreprises en cas de grave récession mondiale. Ils indiquent également le montant de capital dont les banques ont besoin pour être considérées comme saines, ainsi que le montant qu'elles peuvent reverser aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Les 31 grandes banques testées ont montré qu'elles disposaient de suffisamment de capital pour absorber près de 685 milliards de dollars de pertes.

Le test de désastre de la Fed intervient plus d'un an après l'effondrement des banques de taille moyenne Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic. Ces faillites ont suscité des critiques selon lesquelles la Fed n'avait pas évalué la vulnérabilité des banques face à la hausse des taux d'intérêt ; au lieu de cela, la Fed avait imaginé que les taux d'intérêt chuteraient en cas de récession grave.

Les espaces de bureaux commerciaux sont surveillés de près car, selon la Mortgage Bankers Association, 929 milliards de dollars sur les 4 700 milliards de dollars d'encours de prêts hypothécaires commerciaux détenus par les prêteurs et les investisseurs arriveront à échéance en 2024. Cette échéance imminente s'inscrit dans un contexte de baisse de la valeur des biens immobiliers et de diminution des loyers.

Les analystes prévoient un bilan douloureux pour le crédit à la consommation, les banques conservant des "risques de concentration considérables", selon Moody's Ratings.

Parmi les banques testées, c'est Goldman Sachs qui présente la perte de crédit la plus élevée pour l'immobilier commercial, soit 15,9 %. RBC USA, Capital One et Northern Trust suivent, avec des projections de 15,8 %, 14,6 % et 13 %, respectivement.

Les analystes ont critiqué le test de résistance de la Fed parce qu'il n'incluait pas les banques régionales qui détiennent la majorité des prêts à l'immobilier commercial. Les prêteurs régionaux sont également moins réglementés que leurs homologues plus importants. (Reportage de Michelle Conlin, édition de Deepa Babington)