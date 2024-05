Northern Trust Corporation a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour fournir des services de négociation externalisés via ses solutions de négociation intégrées (ITS) à New Silk Road Investment Pte Ltd. Outre le nouveau mandat de services de négociation, Northern Trust continue de fournir des services de conservation globale pour les fonds de New Silk Road, ce qu'elle fait depuis 2011. Le passage au règlement abrégé aux États-Unis, au Mexique et au Canada le 28 mai, de la date de transaction +2 (T+2) à la date de transaction +1 (T+1), présentera des défis pour les gestionnaires d'actifs basés en Asie qui sont fortement touchés par les différences de fuseaux horaires. De nombreux gestionnaires ont cherché à faciliter cette transition en externalisant leurs fonctions de négociation.

La capacité de négociation externalisée de Northern Trust combine une expertise mondiale en matière de négociation d'actions et de titres à revenu fixe, de produits dérivés négociés en bourse, de contrats à terme et de fonds négociés en bourse (ETF) sur l'ensemble des marchés mondiaux. Elle offre une couverture à partir de plusieurs sites de négociation, un accès à des liquidités de haute qualité et un service de middle et back-office entièrement intégré. La plateforme ITS aide les propriétaires et les gestionnaires d'actifs à réduire significativement leurs coûts, à diminuer les risques, à gérer la conformité réglementaire et à améliorer la transparence et l'efficacité opérationnelle.

ITS est proposé par Institutional Brokerage, une partie de Northern Trust Banking and Markets qui fournit également des services de change, de prêt de titres et de gestion de transition.