Northern Trust : Kieger Group choisit Northern Trust comme prestataire de services complets pour les fonds luxembourgeois

Un choix qui conforte Kieger Group dans sa stratégie visant à élargir sa gamme de solutions durables, en accord avec les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Northern Trust (Nasdaq : NTRS) a été sélectionné par le gestionnaire d'actifs suisse Kieger AG et Kieger (Luxembourg) SA pour assurer les services d'administration de fonds, les services globaux de garde, de dépôt et de gestion des devises pour ses fonds établis au Luxembourg.

Fondé en 2000, Kieger assure la gestion de plusieurs milliards d'euros d'actifs de fonds dans les domaines de la santé, du développement durable, du capital-investissement et de portefeuilles multi-actifs respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ses fonds luxembourgeois sont structurés sous forme de Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) et de Fonds Commun de Placement (FCP).

Matthias Mosler, directeur général de Kieger AG, a déclaré : "Alors que la dimension ESG joue un rôle de plus en plus important dans les considérations des investisseurs mondiaux, Kieger se réjouit de pouvoir élargir sa gamme de solutions durables et d'aider ainsi ses clients à réaliser leurs ambitions de croissance dans le respect des critères ESG. Avec sa large gamme de solutions de services d'actifs, sa technologie innovante, ses capacités de reporting et son expertise, Northern Trust propose la plateforme opérationnelle et le partenariat dont nous avons besoin pour continuer à fournir des services de première classe à nos investisseurs".

Clive Bellows, responsable de la division Global Fund Services, Europe, Moyen-Orient et Afrique de Northern Trust, a déclaré : "Ce mandat confirme l'engagement continu de Northern Trust dans la juridiction luxembourgeoise des fonds, qui est au cœur de notre stratégie de croissance pour l'Europe continentale. En proposant la combinaison complète de solutions de services d'actifs, y compris une suite de solutions de gestion des devises pour faciliter la gestion et l'atténuation de la volatilité des devises, nous nous réjouissons de fournir à Kieger un soutien dans l'exécution de sa stratégie de croissance et de distribution mondiale".

La présence de Northern Trust au Luxembourg est en constante progression depuis l'ouverture de son bureau en 2004, dans le contexte d'une initiative stratégique qui a abouti à la mise en place du premier instrument d'investissement en pooling fiscalement transparent d'Europe.

En mars 2019, Northern Trust a établi son nouveau siège bancaire de l'Union européenne (UE) à Luxembourg, après la redomiciliation de sa banque de l'UE du Royaume-Uni (RU), en vue d'assurer la continuité des produits et services mondiaux de l'institution financière après le départ officiel du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le rachat en 2017 des unités de services d'administration de fonds d'UBS Asset Management en Suisse et au Luxembourg a posé les bases d'une croissance stratégique au Luxembourg, un des leaders mondiaux de la distribution transfrontalière de fonds d'investissement (Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement - ALFI ).

Northern Trust est aujourd'hui l'un des dix premiers administrateurs de fonds au Luxembourg (Monterey Insight Luxembourg Fund Report, 2020) et l'un des plus importants administrateurs de fonds en Suisse, offrant des capacités régionales appuyées par un réseau mondial de 25 sites internationaux à travers les Amériques, l'Asie-Pacifique et la région EMEA.

À propos de Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq : NTRS) est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs et de services bancaires destinés aux entreprises, aux institutions, aux familles et aux particuliers fortunés. Fondée à Chicago en 1889, Northern Trust est présente dans le monde entier avec des bureaux dans 22 États américains et à Washington, D.C., et dans 22 localités au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Au 30 juin 2020, les actifs de Northern Trust sous conservation/administration se chiffraient à 12,1 milliards de dollars US, et des actifs sous gestion de 1,3 milliard de dollars US. Depuis plus de 130 ans, Northern Trust s'impose comme un chef de file du secteur, associant service d’exception, expertise financière, intégrité et innovation. Visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter.

Siège social de Northern Trust Corporation : 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 États-Unis, société à responsabilité limitée aux États-Unis. Veuillez consulter notre section informations globales et réglementaires.

# # #

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201022005737/fr/