L'offre d'actions de Northern Venture Trust est entièrement souscrite

Vast Resources PLC - société minière avec des projets en Roumanie et au Zimbabwe - Déclare que le rapport du programme technique a été reçu pour le projet Baita Plai, qui définit le plan d'un programme de forage. Il indique que 15 870 mètres de forage sont prévus sur 59 sites, dont 10 890 mètres à Baia Rosie et 4 980 mètres à Antonio. Le programme permettra d'étendre la zone de minerai d'Antonio et de faire de Baia Rosie une nouvelle zone minière. "La réception des recommandations et des conclusions du rapport est une étape importante dans l'extension potentielle de la zone minière de Baita Plai à partir de sa base actuelle et dans la création d'une ressource minérale beaucoup plus importante", commente le directeur général Andrew Prelea.

Northern Venture Trust PLC - fiducie de capital-risque - Annonce que son offre d'actions visant à lever 6,0 millions GBP est entièrement souscrite et qu'aucune autre demande ne sera acceptée. Les offres de Northern 2 VCT PLC et de Northern 3 VCT PLC visant à lever jusqu'à 6,0 millions GBP chacune restent ouvertes jusqu'au 31 mars.

Evraz PLC - sidérurgiste basé à Londres - Déclare qu'il ne peut plus publier d'annonces de nouvelles réglementaires par l'intermédiaire d'un fournisseur d'informations primaires depuis le 1er mars. Déclare que les services ont été suspendus par son PIP après qu'il ait récemment décidé de suspendre sa couverture en raison des sanctions imposées à Evraz. Note qu'elle a été informée par son ancien PIP, RNS, en mai de l'année dernière de l'interruption de ses services à la société en raison des sanctions imposées à la société. Elle indique qu'elle s'est renseignée auprès d'autres PIP agréés par la Financial Conduct Authority britannique, mais qu'aucun n'était disposé à travailler avec Evraz. Ajoute qu'elle continuera à publier des informations réglementaires sur son site Web.

