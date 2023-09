Northern Venture Trust PLC est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. L'activité principale de la société consiste à réaliser des investissements en actions et en prêts à long terme, principalement dans des sociétés non cotées. L'objectif de la société est de fournir aux investisseurs des rendements élevés à long terme, exempts d'impôts, en combinant le rendement des dividendes et la croissance du capital. La société investit principalement dans des participations de capital-risque non cotées, le reste de ses actifs étant investi dans un portefeuille de participations, de fonds d'investissement cotés et de dépôts bancaires. La société investit principalement dans divers secteurs, notamment les technologies/logiciels, les biens de consommation, les services, la santé/biotechnologie, l'industrie/la fabrication et la construction. Le conseiller en investissement de la société est Mercia Fund Management Limited.