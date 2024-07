Northfield Bancorp, Inc. est la société holding de Northfield Bank (la Banque). La Banque est une caisse d'épargne à charte fédérale. Elle exerce ses activités à partir de son centre d'opérations situé à Woodbridge, dans le New Jersey, de son bureau principal situé dans une succursale à Staten Island, dans l'État de New York, et de ses 38 autres succursales situées dans l'État de New York et dans le New Jersey. L'activité principale de la banque consiste à octroyer des prêts immobiliers multifamiliaux et commerciaux, des prêts à la construction et des prêts fonciers, des prêts commerciaux et industriels, ainsi que des prêts et des lignes de crédit pour l'accession à la propriété. Elle offre une variété de comptes de dépôt, y compris des certificats de dépôt, des livrets, des relevés et des comptes d'épargne du marché monétaire, des comptes de dépôt de transaction, qui sont la principale source de fonds de la Northfield Bank pour ses activités de prêt et d'investissement. Sa principale activité de prêt est l'octroi de prêts immobiliers multifamiliaux et d'autres prêts immobiliers commerciaux dans l'État de New York, le New Jersey et l'est de la Pennsylvanie.