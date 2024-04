Northfield Capital Corporation est une société canadienne qui détient des participations dans les secteurs des ressources, de la fabrication et de la technologie. La société se concentre sur la réalisation d'investissements stratégiques dans des entreprises sélectionnées et sur le soutien des initiatives de gestion de ces entreprises. Elle opère dans quatre secteurs : Investissements, Services d'aviation, Vignobles et Distilleries. Le secteur Investissements est engagé dans des activités d'investissement, y compris la détention de participations dans les secteurs des ressources, de la fabrication et de la technologie. Le secteur des services aéronautiques fournit des services d'affrètement aérien, de formation au pilotage et de maintenance d'aéronefs au Canada et aux États-Unis. Le secteur de la vinerie comprend un vignoble et une vinerie, situés dans le comté de Prince Edward, qui fabriquent et vendent du vin. Le secteur de la distillerie comprend la distillation de spiritueux à la distillerie Spirit of York, située dans le quartier des distilleries de Toronto.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds