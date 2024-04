Northisle Copper and Gold Inc. est une société de ressources minérales basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et le développement de son projet North Island sur l'île de Vancouver. Le projet North Island est situé à l'extrémité nord de l'île de Vancouver, à l'ouest de la ville de Port Hardy (C.-B.). Le projet North Island consiste en des gisements porphyriques de cuivre et d'or au Canada. Le projet North Island couvre environ 34 000 hectares de blocs de titres miniers. Le projet North Island comprend les gisements Hushamu et Red Dog ainsi que six autres occurrences minérales porphyriques partiellement explorées et des types de gisements connexes contenant du cuivre, de l'or, du molybdène et du rhénium, situés le long de la Northern Island Copper Belt sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le projet s'étend sur environ 50 kilomètres (km) au nord-ouest de la mine de cuivre récupérée de BHP Island. La filiale à 100 % de la société est North Island Mining Corp.

Secteur Sociétés minières intégrées