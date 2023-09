Northking Information Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui fournit principalement des services d'externalisation financière. La société fournit principalement des services de technologie de l'information et des services d'externalisation des processus d'affaires aux institutions financières dominées par les banques. Dans le domaine des services informatiques, la société fournit à ses clients des services de développement et de test de logiciels, d'exploitation et de maintenance des technologies de l'information, ainsi que des services d'assistance. Dans le domaine de l'externalisation des processus d'entreprise, la société fournit aux clients des services de traitement des données, des services d'appel, des services de trésorerie et des services d'externalisation intégrée des entreprises. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Services et conseils en informatique